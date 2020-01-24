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Объем рынка микрозаймов в России в 2019 году превысил 220 млрд рублей

По словам генерального директора компании MoneyMan Ирины Хорошко, это на 20% больше, чем в 2018 году

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Объем российского рынка микрозаймов в 2019 году увеличился на 20% по сравнению с 2018 годом и превысил 220 млрд рублей, сообщила ТАСС генеральный директор одной из крупнейших в России микрофинансовых компаний MoneyMan (входит в IDF Eurasia) Ирина Хорошко.

"Если говорить про весь рынок микрокредитования в России, то за 2019 год объем рынка превысил где-то 220 млрд рублей. Если смотреть на 2018 год и сравнить их, то это примерно на 20% больше", - сказала она.

Как уточнили в MoneyMan, при подготовке общей оценки объемов рынка микрофинансирования использовались данные самой компании, ЦБ, бюро кредитных историй и другие открытые источники информации.

Перспективы рынка

Политика ЦБ, направленная на охлаждение сегмента необеспеченного кредитования, приведет к сокращению числа микрофинансовых организаций, однако общий кредитный портфель при этом снизится незначительно, отмечает Хорошко.

"На текущий момент в реестре [МФО] зарегистрировано около 1,77 тыс. компаний, до этого было больше - 2,1 тыс. Думаю, что этот список будет кратно сужаться, портфели будут укрупняться, будет происходить консолидация. При этом объем портфеля микрофинансовых организаций сократится незначительно", - подчеркивает она.

Сокращение числа участников рынка отмечает и генеральный директор группы компаний Eqvanta Андрей Клейменов.

"Если говорить о количестве участников реестра МФО, то оно сокращается - минус 12% по итогам 2019 года. При этом вступило в реестр на 69% больше компаний, чем в 2018 году", - указывает он.

"Получается, что рынок кажется привлекательным для новых участников, но действующие игроки отчасти теряют к нему интерес", - добавляет Клейменов.

По мнению гендиректора микрофинансовой компании "МигКредит" Олега Гришина, в 2020 году ужесточение регулирования со стороны ЦБ приведет к серьезной перестройке рынка. В частности, снижение валовой прибыли и рост нагрузки на капитал вынудит МФО переориентироваться на новые бизнес-модели.

В то же время спрос на микрозаймы в России сохраняется, так как банки одобряют не все заявки на кредиты, отмечает Хорошко из MoneyMan.

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