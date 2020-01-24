"О'кей" просит разъяснений Минсельхоза о продаже в РФ органики с зарубежными сертификатами

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Ретейлер "О'кей" просит Минсельхоз РФ разъяснить правомерность использования иностранных сертификатов на органические продукты в российских магазинах, сообщили ТАСС в компании.

"Компания со своей стороны обращается к Минсельхозу с просьбой разъяснить правомерность использования зарубежных сертификатов на органическую продукцию, которая попадает на полки российских магазинов", - говорится в сообщении.

Ретейлер направил запрос своим зарубежным поставщикам органической продукции с просьбой предоставить международный либо иностранный сертификат, подтверждающий ее органическое происхождение.

При этом компания "О'кей" "до 31 марта устанавливает так называемый переходный период для тех поставщиков, которые предоставили гарантийное письмо о том, что принимают ответственность за законность использования обозначения "органическая" на своей продукции". "Это решение компании связано с тем, что в настоящее время использование знака органической продукции для импортных товаров, представленных на полках российских розничных сетей, на законодательном уровне не регулируется", - поясняет ретейлер.

Ранее сегодня в ходе выступления в Совете Федерации исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко сообщил о том, что компания "О'кей" направила письма всем импортерам о том, что с 31 января она снимет всю органическую продукцию с полки, если ей не поступит четкое объяснение по поводу того, может ли органическая импортная продукция находится на полке на сегодняшний момент.

О законе

Закон "Об органической продукции" вступил в России в силу с 1 января 2020 года. Документ вводит понятия "органическая продукция", "производители органической продукции" и "органическое сельское хозяйство" и регулирует нормы ее производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации.

Новый закон предусматривает 11 требований к производству органической продукции. Например, ее нужно будет производить, хранить и перевозить отдельно от неорганической. Кроме того, производителям запрещается использовать пестициды, гормональные препараты, агрохимикаты, антибиотики и стимуляторы роста (кроме разрешенных к применению действующими в РФ стандартами).