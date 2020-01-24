Крупные туроператоры России приостановили продажу туров в Китай

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Крупные российские туристические компании приостановили продажу туров в Китай в соответствии с рекомендациями Ростуризма. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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"В соответствии с рекомендациями Ростуризма от 24 января российские туроператоры приостановили продажу туров в Китай", - сообщили в АТОР. Речь идет о компаниях Anex Tour, "Интурист" и Tez Tour.

В АТОР добавили, что авиарейсы в Китай не запрещены. Источник ТАСС, близкий к Ростуризму, ранее сообщал, что эвакуации туристов из КНР не планируется, их возвращение будет плановым.

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Китай, а туроператорам - приостановить продажу туров в КНР до нормализации эпидемиологической ситуации. При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств, сообщили в ведомстве. Кроме того, оно рекомендовало российским туристам, уже находящимся в Китае, в целях недопущения заражения новым коронавирусом следовать рекомендациям Роспотребнадзора, а также не покидать территории гостиниц (за исключением случаев организованного туроператором трансфера в аэропорт).

Самым популярным китайским направлением у российских организованных туристов является остров Хайнань, где случаи заражения новым типом коронавируса пока не зафиксированы. По результатам девяти месяцев 2019 года Китай занимал четвертое место по популярности у российских организованных туристов, сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.