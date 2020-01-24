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Кабмин утвердил ставку платы за выброс пыли каменного угля

Речь идет о 61 рубле за тонну

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о применении в 2020 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду, предусматривающую ее увеличение на 8%, а также предусматривающее введение платы за выброс в атмосферу пыли каменного угля на уровне 61 рубль за тонну. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"Установить, что в 2020 году применяются: ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,08; ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками в отношении пыли каменного угля, составляющая 61 рубль за тонну", - говорится в документе.

Отмечается, что данное постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года.

В мае 2019 года Минприроды РФ сообщало, что в перечне загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры госрегулирования, появилась новая позиция - пыль каменного угля. По данным ведомства, перевалкой угля в РФ занимаются более 20 портов. Проблемы, связанные с негативным воздействием от такой деятельности, особенно актуальны для Приморского, Хабаровского краев и Мурманской области. Внесенное изменение позволит установить требования к выбросам стивидорных компаний, усилить надзор за процессом и, как следствие, нормализовать ситуацию.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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