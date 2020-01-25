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Лукашенко одобрил проект протокола об изменении в соглашение о поставках газа из России

Белорусский президент также уполномочил правительство страны на проведение переговоров по проекту протокола, разрешив вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 25 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об одобрении проекта протокола о внесении изменения в соглашение с Россией о поставках газа. Документ опубликован в пятницу на национальном правовом интернет-портале.

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"Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года в качестве основы для проведения переговоров", - говорится в тексте.

Кроме того, Лукашенко уполномочил правительство страны на проведение переговоров по проекту протокола, разрешив вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера.

"Газпром" и Белоруссия 31 декабря минувшего года подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года. Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года. В январе-феврале Белоруссия будет получать газ по цене 2019 года - 127 долларов за 1 тысячу кубометров.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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