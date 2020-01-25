В ростовском порту к 2021 году построят шесть причалов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 января. /ТАСС/. Шесть причалов построят к 2021 году в порту Ростова-на-Дону, где планируется создать универсальный морской терминал. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота, отвечая на запрос ТАСС.

"[Ведется] строительство морского универсального терминала в порту Ростов-на-Дону для перевалки зерновых, генеральных и контейнерных грузов. <...> Стоимость строительства - 2,5 млрд рублей, в том числе 2,49 млрд рублей - на строительство шести причалов", - говорится в ответе.

По данным Росморречфлота, реализация проекта запланирована до 2021 года. Сейчас ведется государственная экспертиза проектной документации.

В порту действуют 54 причала, он входит в число 15 крупнейших морских портов России по грузообороту. По данным Росморречфлота, грузооборот порта Ростов-на-Дону за 2019 год составил более 16 млн тонн, что на 4,5% меньше аналогичного периода за 2018 года.