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АФК "Система" построит в Омске к 2021 году гостиницу на 150-200 мест

По словам губернатора региона Александра Буркова, АФК также планирует строительство частной больницы

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. АФК "Система" планирует реализовать в Омске, где наблюдается нехватка гостиниц, ряд проектов, включая строительство к 2021 году гостиницы на 150-200 мест. Об этом рассказал ТАСС губернатор Омской области Александр Бурков после полуфинала конкурса "Лидеры России" в Новосибирске.

На сегодняшний день в Омске нет ни одной гостиницы класса четыре звезды, в то время как наличие отелей такого уровня является одним из основных условий Международной федерации хоккея (IIHF) для проведения матчей молодежного чемпионата мира, который пройдет в 2023 году в Новосибирске и Омске.

"Мы рассматриваем с ними проект комплексной жилищной застройки. Следующий проект - это строительство гостиницы на территории нашего региона. По срокам... обсуждали 2020-2021 год. Бизнес-план от 150 до 200 номеров. И они хотят зайти в сферу здравоохранения со строительством частной больницы. Пока идет выбор, мы должны понять направление - первичное звено или высокотехнологичная медицина", - сказал Бурков.

Губернатор добавил, что АФК также развивает два объекта, ранее принадлежавших одной из крупнейших строительных компаний России НПО "Мостовик", которая обанкротилась в 2014 году. "Это завод металлоконструкций. Уже на следующий год "Система" сформировала бюджет заказов [на сумму] более 5 млрд рублей и будет увеличивать количество работников. Также они сегодня развивают НИИ, который был в свое время в системе "Мостовика", по дорожному строительству, [строительству] мостовых переходов", - сообщил глава региона. Ранее Бурков при подписании соглашения о сотрудничестве с АФК "Мостовик" рассказал о планах компании воссоздать в Омской области "Мостовик".

АФК "Система" владеет активами в том числе в сфере телекоммуникаций (МТС), ретейле ("Детский мир"), лесной промышленности (Segezha), сельском хозяйстве (агрохолдинг "Степь"), фармацевтике и медицине (Alium, "Медси"), недвижимости и гостиничном бизнесе (Etalon Group, Cosmos Group).

Теги
Бурков, Александр ЛеонидовичОмская область
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