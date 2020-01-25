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Лайнер Boeing 777X завершил первый испытательный полет

В небе самолет находился около четырех часов
Описание
© AP Photo/Ted S. Warren

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X в субботу совершил первый испытательный полет. Трансляцию взлета и посадки вела на своем сайте американская корпорация Boeing.

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Продолжительность полета составила почти четыре часа, он проходил над штатом Вашингтон. Авиалайнер поднялся в воздух в аэропорту в окрестностях города Эверетт, а приземлился в воздушной гавани в Сиэтле.

Первый испытательный полет Boeing 777X неоднократно откладывался, в последний раз - в пятницу - из-за слишком сильного ветра.

Теги
США
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