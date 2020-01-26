Первая партия норвежской нефти поступила на белорусский НПЗ "Нафтан"

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Первая часть партии норвежской нефти - около 3,5 тыс. т - поступила на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан". Об этом в воскресенье сообщил ТАСС пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Из Клайпедского порта по железной дороге в воскресенье на станцию "Новополоцк" прибыл состав из 59 цистерн общим объемом около 3,5 тыс. т. Полностью вся партия норвежской нефти (более 80 тыс. т - прим. ТАСС), доставленная судном Breiviken, должна поступить на предприятие в течение ближайших двух недель", - сказал представитель концерна.

Порядка 86 тыс. т нефти, закупленной Белоруссией в Норвегии, были доставлены в Клайпеду норвежским танкером Breiviken 23 января. Далее нефть отправили заказчику на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке по железной дороге. Транспортировка всей партии займет около двух недель. Последний раз нефть в Белоруссию транзитом через Литву транспортировалась в 2017 году.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Позднее поставки были частично возобновлены компаниями группы "Сафмар". Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать альтернативные варианты поставок. Власти республики сообщали, что направили предложения странам Прибалтики, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану.