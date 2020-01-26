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В Ингушетии планируют построить шесть животноводческих комплексов

Они смогут производить и реализовывать мясо, молоко, сметану, творог по сравнительно низким ценам

МАГАС, 26 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены построить в регионе шесть крупных животноводческих комплексов на 5400 голов крупнорогатого скота. Создание предприятий позволит обеспечить регион почти на 100 % собственной мясомолочной продукцией, рассказал ТАСС замминистра сельского хозяйства Ингушетии Мухажир Албаков.

"У нас есть серьезные планы в области развития животноводства. Мы намерены построить по два промышленных животноводческих комплекса в трех районах региона. Сейчас мы ищем инвестора для реализации проектов и находимся на стадии переговоров", - сказал Албаков, добавив, что точные сроки строительства объектов будут известны после того, как министерство определится с инвертором и заключит соответствующие контракты.

По его словам, комплексы смогут производить и реализовывать мясо, молоко, сметану, творог по сравнительно низким ценам.

"Комплексы появятся в Назрановском, Малгобекском и Сунженском районах республики. В каждом районе будет по два комплекса - один комплекс будет рассчитан на 800 голов дойного стада, а другой на 1 тыс. голов скота на откорм. С учетом наличия в регионе единственного мясомолочного комплекса промышленных масштабов "Сагопшинский", и открытием этих предприятий, мы смогли бы, может и не на 100 %, но львиную долю рынка покрыть собственной мясной и молочной продукцией", - добавил замминистра.

Мясомолочный комплекс "Сагопшинский" - крупнейшее агропромышленное хозяйство республики. Предприятие построено в 2015 году в рамках реализации ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы".

Теги
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