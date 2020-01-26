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Греф советует держать сбережения в рублях

Рубль является достаточно стабильной валютой, считает глава Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Глава Сбербанка Герман Греф
© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 26 января. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что на сегодняшний день сбережения лучше хранить в рублях. Такое мнение он высказал в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

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"Сегодня их [сбережения] нужно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой", - сказал он.

Греф также прокомментировал, в какой валюте он предпочитает держать сбережения.

"Большая часть в рублях, но у меня есть деньги, часть накоплений в долларах, часть в евро. Зависит все от объема накоплений", - рассказал глава Сбербанка.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
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