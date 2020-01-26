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Дерипаска призвал ЦБ снизить ставку до 4% для балансировки российского финансового рынка

Российский бизнесмен считает, что это позволит вернуть рубль в диапазон 65-68 рублей за доллар

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Дерипаска призвал Банк России снизить ключевую ставку до 4%, чтобы сбалансировать финансовый рынок в РФ. Такое мнение он выразил в воскресенье в своем Телеграм-канале.

"Скорейшее снижение ключевой ставки до 4% сбалансирует российский финансовый рынок, уберет излишнее давление на рубль, вернув его в диапазон 65-68 рублей за доллар", - написал Дерипаска.

По мнению бизнесмена, такое решение в совокупности с другими мерами, объявленными экономическим блоком правительства, "позволит нам увидеть рост в районе 4,5%".

Совет директоров Банка России 13 декабря на последнем в 2019 году заседании понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых. Это снижение стало пятым подряд в 2019 году: 14 июня, 26 июля, 6 сентября и 25 октября ставка снижалась - до 7,5%, а затем до 7,25%, 7% и 6,5% годовых. Регулятор принимал эти решения, отмечая замедление инфляции и рассчитывая на возвращение показателя к уровню 4% в начале 2020 года.

После последнего заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила журналистам, что ЦБ РФ видит пространство для дальнейшего снижения ставки в течение первого полугодия 2020 года, однако будет всесторонне оценивать оправданность этого шага.

Теги
РоссияДерипаска, Олег Владимирович
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