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Казахстан не будет посредничать в переговорах о транзите нефти в Белоруссию через Россию

В Министерстве энергетики Казахстана уточнили, что белорусская сторона будет самостоятельно вести эти переговоры

НУР-СУЛТАН, 26 января. /ТАСС/. Казахстан не планирует обсуждать вопрос о возможных поставках нефти в Белоруссию через Россию, белорусская сторона будет вести эти переговоры самостоятельно. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана в воскресенье.

"Переговоры и рабочие консультации по проекту соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов между Казахстаном и Белоруссией на текущий момент проходят в штатном режиме. Вопрос возможных поставок через территорию России казахстанской нефти в Белоруссию будет обсужден белорусскими коллегами с российской стороной самостоятельно", - говорится в сообщении.

Ранее посол Казахстана в Белоруссии Аскар Бейсенбаев сообщил, что Казахстан достиг устной договоренности с "Транснефтью" о транзите своей нефти в Белоруссию. В Министерстве энергетики Казахстана подчеркнули, что возможные поставки нефти в Белоруссию по системе "Дружба" являются инициативой Белоруссии. При этом казахстанской стороной было отмечено, что необходимы переговоры Белоруссии с РФ о таком транзите. В Минэнерго уточнили, что Белоруссия больше заинтересована не в готовых нефтепродуктах, а в сырье для переработки в виде нефти, нафты, газойля общим количеством более 3,2 млн тонн в год.

Теги
БелоруссияКазахстанРоссия
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