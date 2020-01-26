Tez Tour приостанавливает отправку российских туристов в Китай с 27 января

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Туроператор Tez Tour с 27 января приостанавливает отправку российских туристов в Китай из-за участившихся случаев заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В целях обеспечения безопасности, туроператор с завтрашнего дня приостанавливает отправку туристов в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Вывоз туристов по оплаченными заявкам будет осуществляться в плановом режиме согласно расписанию рейсов авиакомпании iFly из КНР в Россию и запланированным датам туров", - отметили в компании.

Туроператор приостановил продажу туров в Китай после того, как в пятницу была опубликована соответствующая рекомендация Ростуризма. Туры в Китай можно аннулировать, либо заменить на другое направление, отметили в пресс-службе Tez Tour.

Туроператор "Интурист" пока также настраивается на плановое возвращение своих клиентов из Китая, при этом продажа новых туров приостановлена, а уже приобретенные путевки можно сдать или поменять место отдыха, сообщили ранее в воскресенье ТАСС в пресс-службе компании.

О намерении экстренно эвакуировать из Китая своих российских клиентов пока объявил только туроператор "Русь-Тур". Вывоз порядка 1,1 тыс. туристов этого оператора займет около недели, сообщала в субботу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

О ситуации с вирусом

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухане. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания достигает 2027 человек, число летальных исходов составляет 57. Заражение подозревается еще у 2,7 тыс. человек, случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.