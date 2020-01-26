Чистая прибыль "дочек" РЖД в 2019 году составила 98,5 млрд рублей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Чистая прибыль дочерних компаний "Российских железных дорог", как свидетельствует предварительная консолидированная финансовая отчетность холдинга, составила 98,5 млрд рублей в 2019 году. Это сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД Андрей Старков.

"Чрезвычайно удачный год. Никогда дочерние компании холдинга не получали такого количества дохода, такого количества чистой прибыли. Выручка компаний по итогам прошлого года составила почти 1 трлн 350 млрд рублей, чистая прибыль - 98 млрд 500 млн рублей. Да, понятно, что значительный вклад "Трансконтейнера", но совершенно очевидно, что и другие компании холдинга работали тоже крайне успешно", - сообщил Старков.

Доходы головной компании холдинга РЖД от управления недвижимыми активами составили более 14 млрд рублей. Дочерние компании получили доход от недвижимого имущества в размере 5 млрд рублей. Историческим оказался объем выплаченных дочерними обществами в 2019 году дивидендов - 28,9 млрд рублей. В начале 2019 года Старков говорил, что РЖД планирует получить лишь 13,7 млрд рублей в виде дивидендов от дочерних обществ.

"Мы планируем достаточно хорошие показатели и по итогам 2020 года. Продажа "Трансконтейнера", конечно, тоже превзошла наши ожидания. Мы получили очень хорошую чистую прибыль по итогам этой истории. По предварительной консолидированной финансовой отчетности компании мы получили прибыль от этой сделки 42,5 млрд рублей", - добавил Старков.

Выручка дочерних компаний холдинга по итогам 2018 года составила около 1,1 трлн рублей. Чистая прибыль "дочек" увеличилась в 2018 с 38 млрд рублей по итогам 2017 года до 47 млрд рублей в 2018 году.

Приватизация ФГК и ФПК

Старков также заявил, что РЖД категорически против приватизации Федеральной грузовой компании (ФГК) и Федеральной пассажирской компании (ФПК), они позволяют РЖД корректировать состояние рынка и выполнять социальные задачи.

"Видите ли, в моем представлении это (вопрос приватизации активов - прим. ТАСС) такая задачка на социальную эконометрику. Сколько надо оставить активов, дабы в любой момент времени, независимо от конъюнктуры, от событийного ряда, который как бы происходит, обеспечить услугу перевозки. Я считаю, что в этой части необходим инструментарий, который должен, независимо ни от чего, оставаться в периметре холдинга и обеспечивать те задачи, которые в том числе перед нами ставит государство", - сказал Старков.

Он отметил, что около 40% перевозок ФГК осуществляет в социальном сегменте рынка, который мало интересен для остальных компаний. Средневзвешенная ставка ФГК на железнодорожную перевозку находится ниже рынка, а следовательно - заставляет частных операторов не завышать цены в условиях дефицита вагонов.

"Одновременно для нас ФГК - инструментарий, который позволяет обеспечить баланс интересов не только операторов, но грузоотправителей, и в том числе производителей наших вагонов. Это те участники рынка, которые для нас крайне важны. Ни один грузоотправитель не сможет выполнить свои перевозки в случае, если не будет вагонов по тем или иным причинам, или они будут очень дороги. Резкий провал ставок так же плох, как резкий взлет ставок. Должна быть какая-то история, которая позволяет сбалансировать интересы всех", - заключил он.

"В отношении ФПК, полагаю, ровно такая же история. Хотел бы также напомнить, что никто не мешает нашим коллегам, частникам, создавать собственные компании, обеспечивать перевозки. Хотел бы просто напомнить, что, наверное, 70-75% перевозок в пригородном сообщении осуществляют частные перевозчики, только Центральная пригородная пассажирская компания, которая на 100% принадлежит частникам, осуществляет 55% от всех перевозок в РФ", - сказал Старков.

РЖД также не планируют продавать и выделять в отдельные акционерные общества бизнес по перевозкам в поездах "Сапсан" и "Аллегро".

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев выступил с предложением обеспечить полный выход РЖД с рынка грузовых перевозок путем продажи или сдачи в аренду парка вагонов ФГК. Вице-премьер Максим Акимов в июле говорил журналистам, что этот вопрос требует глубокой проработки, и подобного решения от правительства в ближайшей перспективе ожидать не стоит.