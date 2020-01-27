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"Известия": ЦБ проверит банки на удобство для людей с ограниченными возможностями

По данным газеты, проверять будут только те клиентские центры кредитных организаций, которые сами банки считают приспособленными для инвалидов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. ЦБ направит в российские банки "тайных покупателей" с ограниченными возможностями с целью проверки коммерческих организаций на удобство для инвалидов. Эти посетители протестируют офисы, сайты, колл-центры и мобильные приложения 20 кредитных организаций с подразделениями в четырех и более субъектах РФ, а по итогам проверок ЦБ составит рэнкинг удобства банков для инвалидов, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на техзадание регулятора.

По данным издания, проверять будут только те клиентские центры кредитных организаций, которые сами банки считают приспособленными для инвалидов. "Тайные покупатели" с нарушениями слуха и зрения, маломобильные граждане, ментальные инвалиды и другие группы людей с ограниченными возможностями выскажут свое мнение об удобстве отделений, сайтов, колл-центров и мобильных приложений финансовых институтов.

Проведение этого исследования необходимо для конкретизации мероприятий "дорожной карты" на 2020-2021 годы, сообщил "Известиям" представитель регулятора. По данным газеты, за тестирование доступности банковских каналов и составление рэнкинга ЦБ заплатит подрядчику 13,7 млн рублей. Подобная работа, нацеленная на расширение возможностей для посетителей с инвалидностью, ведется Банком России с 2016 года, а ее первый этап был завершен в 2019 году.

Сегодня в России примерно 12 млн граждан с инвалидностью. Исследование, проведенное в 2018 году по заказу ЦБ, показало, что банковскими счетами и платежными картами люди с ограниченными возможностями обеспечены не хуже, чем все остальные граждане РФ.

В Сбербанке "Известиям" рассказали, что незрячие клиенты, которые способны собственноручно расписаться, могут получить любой продукт без оформления доверенности, а для людей с нарушениями слуха или речи есть сервис перевода на жестовый язык на планшетах менеджеров. Кроме того, порядка 45% отделений Сбербанка адаптировано для посетителей на колясках. В ВТБ изданию сообщили, что в отделениях банка есть пандусы, подъемники и тактильные оборудования. В Росбанке также рассказали о закупке банкоматов, адаптированных для людей с нарушением зрения и удобных для использования маломобильными группами населения. Другие банки из топ-30 на запрос "Известий" ответили формально либо же вовсе его проигнорировали.

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