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Китайская вирусная пневмония

Казахстанская авиакомпания SCAT отменила рейсы на Хайнань из-за нового коронавируса

Рейсы Санья - Нур-Султан и Хайкоу - Алма-Ата будут выполнены по расписанию

НУР-СУЛТАН, 27 января. /ТАСС/. Казахстанская авиакомпания SCAT объявила об отмене рейсов в расположенные на китайском острове Хайнань курортные города Санья и Хайкоу из-за нового типа коронавируса, вызвавшего вспышку пневмонии в КНР. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба авиакомпании.

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"В связи с нестабильной ситуацией в сфере здравоохранения было принято решение об отмене следующих рейсов: 27 января - Нур-Султан - Санья и Алма-Ата - Хайкоу, 30 января - Алма-Ата - Хайкоу", - говорится в сообщении.

В компании вместе с тем отметили, что рейсы Санья - Нур-Султан и Хайкоу - Алма-Ата будут выполнены по расписанию.

Теги
КазахстанКитайКитайская вирусная пневмония
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