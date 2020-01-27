В Таиланде оценили возможную сумму ущерба от вспышки коронавируса

По оценкам председателя совета по туризму королевства Чайрата Траираттаничаратпхона, предполагаемые потери основаны на средних расходах на одного посещающего Таиланд китайского туриста, которые составляют примерно 50 тыс. батов ($1630). Если вспышка вируса будет продолжаться дольше, то его влияние на туристическую индустрию Таиланда будет более значительным, добавил специалист. Эпидемия вируса серьезнее всего затронет малые и средние туристическими компании, поскольку у них меньше капитал, чем у крупных операторов. Совет возлагает надежды на правительство, которое попросили принять меры, чтобы помочь ослабить последствия распространения коронавируса на сферу туризма.

Совет вместе с органами здравоохранения рекомендовал местным жителям и туристам, посещающим популярные туристические направления, включая Чиангмай, Пхукет, Краби, Паттайю и Самуи, носить защитные маски, чаще мыть руки и без необходимости не посещать людные общественные места. Траираттаничаратпхон также сообщил, что в понедельник министр туризма и спорта Пипат Ратчакитпракан встречается с представителями туристических агентств, авиакомпаний и отельного бизнеса для обсуждения ситуации.

Эвакуация и обстановка в стране

Вместе с тем премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча сказал, что несколько самолетов находятся в режиме ожидания на случай возможной эвакуации тайцев, находящихся в Ухане. "Власти Китая подтвердили, что они все еще в состоянии контролировать ситуацию. Полеты (эвакуация - прим. ТАСС) должны быть сначала одобрены страной вылета и пока ситуация находится под контролем, в этом нет необходимости", - сообщил он журналистам. По информации МИД королевства, в Ухане находится 64 гражданина Таиланда.

Министр здравоохранения Анутин Чарнвееракул сказал, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусов в Таиланде достигло восьми, в то время как общее количество возможных случаев заражения 84, из них у 45 людей заболевание не подтвердилось и 39 человек до сих пор находятся под наблюдением специалистов. Между тем, в минувшие выходные в нескольких провинциях, включая Чиангмай, Накхонсаван и Районг, было зарегистрировано несколько подозрительных случаев, похожих на заражение коронавирусом.