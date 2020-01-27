РБК: ФНС оштрафовала банки ВТБ и "Уралсиб" за отказ блокировать личные счета ИП

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ оштрафовала банки ВТБ и "Уралсиб" за невыполнение предписаний о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которых имеется задолженность по уплате налогов или которые не уплатили страховые взносы, штрафы и т.д., сообщает РБК со ссылкой на два источника в банковской сфере. Кредитные организации отказывались останавливать операции и взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов.

По информации издания, в настоящее время ФНС имеет возможность направлять в банки распоряжение о приостановке движения средств на счетах ИП. Более того, Налоговый кодекс РФ также разрешает списывать средства и с личных счетов предпринимателей. Однако такую операцию могут проводить только судебные приставы в соответствии с законом "Об исполнительном производстве", который запрещает взыскивать алименты, социальные пособия, пенсию и зарплату физического лица.

Начальник правового управления Ассоциации банков России (АРБ) Сергей Клименко пояснил изданию, что в июне 2019 года банки массово начали получать предписания ФНС. Но кредитные организации не исполняли требования налоговой службы, чтобы массово не блокировать счета клиентов. Более того, банки руководствовались положениями Налогового кодекса, тогда как ФНС действовала без привлечения приставов, а напрямую через кредитные организации. По оценке АРБ, в 2019 году каждый крупный банк получил около 300 тыс. требований о блокировке счетов.

В ответ на обращение банкиров и РСПП глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов указывал со ссылкой на Конституционный суд, что имущество индивидуального предпринимателя не обособлено от его имущества как гражданина. А значит, долги по налогам ИП можно погашать за счет личных денег бизнесмена. Банки обращались с жалобами и в ФНС, но в службе также заявляли, что законодательством не предусмотрены отдельные претензии к счетам индивидуального предпринимателя, писал Forbes. ЦБ поддерживает позицию Минфина и ФНС о неразграничении имущества граждан и их ИП, сообщал "Коммерсантъ".

В самой ФНС заявляют, что случаи привлечения банков к ответственности носят единичный характер. "В известных случаях размер долга предпринимателя перед бюджетом был существенен, у него имелось несколько банковских счетов, а суммы оборотов денежных средств по счетам было достаточно для погашения долга. Однако банками не выполнялись требования налогового законодательства. Данная практика является постоянной, не отличается от применявшейся в предыдущие годы", - сказал представитель ведомства.

Представители банков ВТБ и "Уралсиб", которые уже получили штрафы, сообщили РБК, что намерены оспаривать решения ФНС.