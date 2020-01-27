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Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла

По мнению Роберта Дадли, спрос снизится уже в этом столетии

ДАВОС /Швейцария/, 27 января. /ТАСС/. Глобальный спрос на нефть будет постепенно сокращаться, уступая место газу и другим источникам энергии. А на фоне роста добычи в США это сделает маловероятным повторение циклов, когда цены нефти достигали $100 за баррель и даже превышали этот уровень. Такое мнение в интервью ТАСС на полях Всемирного экономического форума в Давосе высказал глава ВР Роберт Дадли, который в конце марта покинет компанию.

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"Использование нефти и угля будет со временем сокращаться. Безусловно, нефть еще много десятилетий будет использоваться в нефтехимии. Но в производстве электроэнергии будет происходить постепенное замещение нефти газом и другими источниками энергии", - убежден он. По мнению Дадли, "сокращение глобального спроса на нефть будет иметь место уже в этом столетии". При этом в отдельных странах падение спроса может быть значительным в случае введения ограничений на использование двигателей внутреннего сгорания.

Высокая волатильность цен на нефть маловероятна также из-за появления третьего игрока на рынке нефти - США. Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли. США создали ценовой демпфер на рынке нефти, от чего цены теперь не будут колебаться так сильно, как в прежние времена, полагает он.

По словам главы BP, из-за большого внимания мировой общественности к вопросу о воздействии нефтяных проектов на экологию усилится и давление на бизнес добывающих компаний. ESG рейтинги (независимые рейтинги, оценивающие деятельность промышленных компаний по трем факторам воздействия: окружающая среда, социальная сфера и управление - прим. ТАСС) уже сегодня затрудняют привлечение финансирования для таких проектов, хотя, по мнению Дадли, такой подход является "слишком упрощенным". "Да, европейские и некоторые американские компании страдают от этого явления", - сказал он.

Введение запретов на нефтяные проекты, о чем много говорили в Давосе, не решит проблему снижения вредных выбросов, считает глава ВР. Население Земли в ближайшие 20 лет, по прогнозу ООН, увеличится еще на 2 млрд человек, что эквивалентно появлению еще одного Китая и США на планете, и миру понадобится энергия. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) сейчас обеспечивают только 3-4% всей потребности. Эти вызовы изменят облик отрасли уже в ближайшие 10 лет и превратят сегодняшних нефтяников в многопрофильные энергетические компании, которые будут много вкладывать в технологии и проекты, которые сегодня не так рентабельны, как нефть и газ проекты, но позволяют минимизировать воздействие на окружающую среду, уверен он.

ВР - одна из крупнейших в мире нефтегазовых компаний - диверсифицировала свой бизнес за счет включения ВИЭ-проектов. Дадли проработал в ВР 40 лет, 10 из которых руководил компанией. 31 марта он покинет ВР и займется общественной деятельностью в сфере климата. Он также продолжит работу в совете директоров "Роснефти", в которой ВР владеет 19,75%.

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