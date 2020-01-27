Мишустин назначил четырех заместителей главы ФНС

Китайская вирусная пневмония

Ситуация с коронавирусом негативно повлияет на операторов чартеров на Хайнань

Чартерные программы на Хайнань есть у Tez Tour и Anex Tour, которые с 27 января приостановили отправку туристов на китайский курорт

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