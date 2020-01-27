Мишустин назначил четырех заместителей главы ФНС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил четырех заместителей руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС). Соответствующие распоряжения опубликованы в понедельник на сайте кабмина.
Распоряжениями от 24 января Мишустин назначил Андрея Бударина, Виктора Бациева, Виталия Колесникова и Юлию Шепелеву.
Юлия Шепелева возглавляла управление трансфертного ценообразования в ФНС. Андрей Бударин ранее занимал должность начальника управления оперативного контроля ФНС. Виталий Колесников руководил управлением регистрации и учета налогоплательщиков в ФНС. Виктор Бациев ранее был судьей Высшего арбитражного суда РФ.