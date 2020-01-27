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Эксперты: дивиденды "Роснефти" могут вырасти за счет прибыли от новых месторождений

Банк Merrill Lynch также повысил рекомендации по ценным бумагам "Роснефти" до "покупать"

ТАСС, 27 января. Дивиденды "Роснефти" могут вырасти за счет увеличения прибыли при разработке новых нефтяных месторождений. Об этом говорится в отчете Merrill Lynch.

Merrill Lynch также повысил рекомендации по ценным бумагам "Роснефти" до "покупать".

Отмечается, что в 2020 год выручка "Роснефти" может вырасти на 30% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Основными факторами роста может стать сокращение финансовых расходов, а также увеличение доли greenfield-проектов. "Роснефть" также уменьшит свою долговую нагрузку.

В результате, стоимость глобальных депозитарных расписок компании может возрасти до $10 с $8,3 за бумагу.

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