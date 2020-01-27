Эксперты: дивиденды "Роснефти" могут вырасти за счет прибыли от новых месторождений

ТАСС, 27 января. Дивиденды "Роснефти" могут вырасти за счет увеличения прибыли при разработке новых нефтяных месторождений. Об этом говорится в отчете Merrill Lynch.

Merrill Lynch также повысил рекомендации по ценным бумагам "Роснефти" до "покупать".

Отмечается, что в 2020 год выручка "Роснефти" может вырасти на 30% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Основными факторами роста может стать сокращение финансовых расходов, а также увеличение доли greenfield-проектов. "Роснефть" также уменьшит свою долговую нагрузку.

В результате, стоимость глобальных депозитарных расписок компании может возрасти до $10 с $8,3 за бумагу.