Объем фондов с участием капитала Российской венчурной компании достиг 64,4 млрд рублей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Объем фондов, созданных с участием капитала Российской венчурной компании (РВК), увеличился по итогам 2019 года на 32% и достиг 64,4 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба РВК.

"В 2019 году РВК продолжила деятельность по созданию новых венчурных фондов под управлением профессиональных рыночных команд, а также совершенствованию институциональной среды венчурного рынка. На конец года совокупный объем фондов, созданных с участием капитала РВК, увеличился на 32% - с 48,8 до 64,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Инвестиции в портфельные компании за этот период составили 1,3 млрд рублей, а совокупный объем сделок по выходам достиг 2,3 млрд рублей, что на 35% больше, чем в 2018 году. Сегодня в состав Российской венчурной компании входят 29 венчурных фондов, в их числе созданный в 2019 году совместно "Газпром нефтью" и соинвесторами фонд "Новая индустрия" (New Industry Ventures), фонд с Минпромторгом РФ в области фармацевтической и медицинской промышленности, а также фонд с Минэкономразвития РФ для поддержки перспективных образовательных технологий. Среди других партнеров РВК в создании новых фондов - инвестиционная компания Terra VC, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).

"В 2019 году фонды с участием капитала РВК одобрили предоставление инвестиций 24 компаниям на сумму 1,4 млрд рублей, включая шесть проектов Национальной технологической инициативы на сумму 573 млн рублей. За истекший год состоялось 24 выхода фондов РВК из портфельных компаний. <…> Так, в июне 2019 года китайский IT-гигант Huawei приобрел часть бизнеса по разработке интеллектуальных систем видеонаблюдения, биометрической идентификации и компьютерного зрения "Вокорд" - портфельной компании венчурных фондов "Лидер-инновации" и "С-Групп Венчурс". Сумма сделки кратно превысила объем первоначальных инвестиций", - говорится в сообщении.

РВК при поддержке консалтинговой компании EY разработала и внедрила методику оценки активов, входящих в состав инвестиционного портфеля. Это позволило сделать подходы к оценке результатов инвестиционной деятельности фондов едиными и повысило объективность показателей, также сообщает РВК. Сегодня в портфель фондов РВК входит 180 компаний. На начало 2020 года количество поддержанных ими портфельных компаний с начала деятельности РВК (с учетом совершенных сделок по выходам) достигло 270.

"Одним из ключевых результатов прошлого года стало формирование принципиально нового рыночного инструмента - создание двух венчурных фондов по трансформации образовательной и медицинской отраслей. Государство продемонстрировало готовность создавать инструменты возвратного финансирования с использованием рыночных механизмов поддержки перспективных команд, технологий и проектов. Не менее важным направлением для РВК в 2019 году стало развитие взаимодействия с индустриальными партнерами по запуску корпоративных венчурных фондов. Уверен, что в 2020 году мы продолжим масштабировать полученный опыт для создания новых инвестиционных инструментов, которые способны вывести различные отрасли на качественно новые витки развития", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора - инвестиционного директора РВК Алексея Басова.

РВК

Российская венчурная компания - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ, основные цели деятельности - стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса НТИ. Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд рублей, 100% уставного капитала принадлежит РФ в лице Росимущества.