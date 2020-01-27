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Коллекцию одежды Putin Team представили на выставке ISPO в Мюнхене

Международная выставка спортивных товаров и технологий пройдет 26-29 января

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Коллекцию одежды Putin Team, созданную "Портновской мануфактурой Shishkin", представили 26-29 января 2020 года на Международной выставке спортивных товаров и технологий ISPO в Мюнхене. Об этом ТАСС сообщили в Минпромторге.

"Одним из экспонентов коллективного стенда российских производителей станет дизайнер Дмитрий Шишкин, который представит посетителям ISPO капсульную коллекцию Putin Team", - отметили в пресс-службе министерства.

По словам официального представителя Минпромторга, экипировка разработана совместно со специалистами министерства при участии заместителя министра, курирующего легпром, Виктора Евтухова. В частности, на выставке покажут аляски, горнолыжный комбинезон, тренерский плащ, анорак, головные уборы, модели street fashion, аксессуары и другие изделия бренда. "В июле 2019 года коллекция Putin Team впервые была представлена на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, где вызвала огромный интерес и положительный отклик аудитории", - привела пресс-служба слова Евтухова. По его мнению, этот продукт может конкурировать с ведущими мировыми брендами.

Все изделия коллекции Putin Team были созданы на цифровой фабрике в Екатеринбурге с применением технологий 3D-моделирования, а также бесшовного и ультразвукового соединения. Материалы, из которых сделаны вещи коллекции, прошли испытания в разных климатических зонах с разными нагрузками.

Помимо данной коллекции на российской экспозиции Russian Outdoor Village в Мюнхене, также организованной при поддержке Минпромторга, посетители смогут познакомиться с одеждой для активного отдыха и спорта от брендов Alfa, Gear, Bask, Cool Zone, Dragonfly, Forward, Forward, Hispo, Karosport, N1Sport, O3 Ozone, Ray, RedFox outdoor equipment, Stayer, Symbion, V-Motion, Versta, Otion, Versta, меховыми изделиями и сырьем Accessory Fur, аксессуарами от торговых марок Boot (MaksPhil), Marhatter, Nellex, Satila, а также увидеть новые модели обуви от компаний "Фарадей" и "Сахабулт". Кроме того, на стенде продемонстрируют утеплители, фурнитуру и материалы брендов 3R, Shelter, Slatex, Sportex, Umatex, снаряжение Ice Rock, а также другие товары и услуги. Всего в выставке примут участие более 30 российских компаний.

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