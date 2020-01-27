{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава АСИ расскажет Путину о работе Агентства

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российский лидер регулярно встречается с руководителями "своего детища"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад главы Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой о работе этой организации.

"Сегодня - завтра [у президента] дни внутренней работы, внутренние совещания, встречи. Из публичного сегодня президент заслушает очередной доклад Светланы Чупшевой - гендиректора АСИ", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Путин "с руководителями своего детища, которое он постоянно держит в поле внимания, встречается регулярно". "Происходит сверка часов, президент получает информацию о том, что сделано. АСИ по-прежнему остается очень существенным приоритетом в работе и объектом внимания главы государства", - отметил представитель Кремля.

АСИ было организовано для продвижения новых проектов в 2011 году.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
АТОР: туроператоры предлагают другие направления вместо Китая
Нет понимания, сколько продлится приостановка продажи туров в КНР, констатировал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС