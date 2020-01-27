Глава АСИ расскажет Путину о работе Агентства

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад главы Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой о работе этой организации.

"Сегодня - завтра [у президента] дни внутренней работы, внутренние совещания, встречи. Из публичного сегодня президент заслушает очередной доклад Светланы Чупшевой - гендиректора АСИ", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Путин "с руководителями своего детища, которое он постоянно держит в поле внимания, встречается регулярно". "Происходит сверка часов, президент получает информацию о том, что сделано. АСИ по-прежнему остается очень существенным приоритетом в работе и объектом внимания главы государства", - отметил представитель Кремля.

АСИ было организовано для продвижения новых проектов в 2011 году.