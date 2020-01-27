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Китайская вирусная пневмония

АТОР: туроператоры предлагают другие направления вместо Китая

Нет понимания, сколько продлится приостановка продажи туров в КНР, констатировал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские туроператоры для сокращения финансовых потерь предлагают менять туры в Китай на более поздние даты или другие направления. Об этом сообщил в понедельник ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

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"Депозиты в отелях, депозиты в авиакомпаниях, досрочное прекращение программы, возврат денежных средств туристам - это затраты туристических компаний, это финансовая нагрузка, поэтому туроператоры в том числе предлагают альтернативные направления", - сказал Горин.

Оценить возможные потери туроператоров пока сложно, поскольку нет понимания, сколько продлится приостановка продажи туров в Китай и сколько туристов решит полностью аннулировать тур, отметил он. При этом проще будет многопрофильным туроператорам, которые работают не только с китайским рынком, отметил эксперт.

Китай входит в десятку популярных направлений в структуре продаж российских туроператоров, но в целом доля этого направления "небольшая", отметил вице-президент АТОР.

"Нет, доля продаж была небольшая. Это направление входит в топ-10. Гораздо больше туристов выбирает другие направления. Лидеры зимних направлений Таиланд, Вьетнам, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Куба и многие другие. А если говорить о Хайнане (наиболее популярное китайское направление у организованных туристов из РФ - прим. ТАСС), то более популярен он в феврале и марте", - сообщил эксперт.

По его словам, основное преимущество острова Хайнань - это низкие цены, поскольку местные власти предоставляют туроператорам субсидии.

Ростуризм в пятницу рекомендовал прекратить продажу туров в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки.

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КитайКитайская вирусная пневмония
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