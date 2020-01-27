Минсельхоз предложил занести горбушу и кету в перечень ценных видов биоресурсов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минсельхоз РФ предложил включить горбушу и кету в перечень особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов. Соответствующий проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.

"Проектом приказа предлагается дополнить раздел "Ценные виды водных биоресурсов" перечня особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23 октября 2019 года, горбушей и кетой", - говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению составителей документа, издание приказа будет способствовать сохранению водных биоресурсов, условий их воспроизводства и среды обитания.

Согласно редакции перечня, зарегистрированной Минюстом в декабре 2019 года, к особо ценным видам водных биоресурсов отнесены белуга, калуга, осетры - амурский, персидский, русский, сибирский и севрюга. Ценные виды водных биоресурсов включают рыб, ракообразных, моллюсков и иглокожих. В список ценных видов рыб входят белорыбица, камбала-калкан, камбала-тюрбо, кижуч, кумжа, кутум, семга, лосось, микижа (пресноводная жилая форма), муксун, нельма, нерка, омули (арктический и байкальский), а также сиг, судак, сима, стерлядь, таймень, речной угорь, чавыча и чир.