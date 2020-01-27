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Китайская вирусная пневмония

Китайский вирус vs мировая экономика. Как рынки переживают болезнь

© EPA-EFE/JEROME FAVRE

По данным на утро понедельника, 27 января, число заболевших китайским коронавирусом 2019-nCoV превысило 2,8 тыс. человек, а умерло более 80. На новостях о распространении заболевания нефть теряет в цене, фондовые рынки повсеместно снижаются, а защитные активы, наоборот, растут.

  • Так, котировки марки Brent с 21 января опустились примерно на 11% — ниже психологической отметки $60 за баррель. Это произошло впервые с ноября 2019 года.
  • Китайский фондовый рынок в четверг, 23 января, закрылся падением — индекс Shanghai Composite снизился на 2,75%, индекс Shenzhen Composite — на 3,45%, и ушел на новогодние каникулы.
  • Американский индекс Dow Jones (охватывает показатели 30 крупнейших компаний США — прим. ТАСС) за четыре дня с 21 января потерял 1,22%. Эксперты сходятся во мнении, что под давлением оказываются отрасли, связанные с путешествиями.
  • Биржевые индексы в Токио в понедельник, 27 января, упали почти на 2%. Здесь тоже больше всего просели акции компаний, связанных с туризмом, торговлей и авиаперевозкам. Инвесторы прогнозируют, что они недополучат прибыль из-за снижения пассажиропотока из Китая во время новогодних праздников, когда многие китайцы отдыхали в Японии.
  • А вот золото с 23 января подорожало на 1,47%. Поток сообщений о вирусе заставляет инвесторов искать "убежище" в классических защитных активах, отмечают эксперты агентства Bloomberg.
  • Опасения инвесторов и их бегство с развивающихся рынков сказываются на российском рынке. Индекс Мосбиржи открыл понедельник снижением на 1,27%, индекс РТС — на 2,26%, доллар, наоборот, вырос против рубля на 0,47% — до 62,33 рубля.

Что пугает инвесторов?

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Участники рынка боятся, что вспышка нового вируса может оказать сильное давление на китайский экономический рост, что в свою очередь скажется на общемировом показателе и тем самым подорвет спрос на углеводороды, объяснил руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артем Деев. Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что глобальный спрос может упасть на 260 тыс. баррелей в день, если нынешний коронавирус достигнет масштабов эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, в СМИ чаще упоминается как "атипичная пневмония" — прим. ТАСС). А рейтинговое агентство S&P подсчитало, что если китайское потребление — ключевой фактор роста экономики страны — снизится хотя бы на 10%, то общий рост ВВП просядет на 1,2%.

Пессимистичное настроение инвесторов из-за вируса накладывается еще и на избыточное предложение нефти. Однако при этом рынок начал игнорировать ближневосточные риски, где в любой момент может вырасти напряженность, чреватая перебоями с поставками, отметил эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игорь Галактионов. По его словам, падение происходит исключительно на ожиданиях, а не на фактических негативных событиях. Также распространение вируса отвлекло внимание от приостановки нефтяной отрасли в Ливии, где из-за политического кризиса оказались закрыты крупнейшие месторождения и экспортные порты.

В Международном энергетическом агентстве (МЭА), в свою очередь, назвали снижение нефтяных цен из-за вируса временным.

Каким может быть эффект?

В The Wall Street Journal проанализировали предыдущие крупные вспышки болезней. Вывод: эпидемия действительно может привести к экономическому спаду в течение по крайней мере полугода. Так было с тяжелым острым респираторным синдромом в 2002–2003 годах. Но после рынки довольно быстро восстанавливаются.

Кроме того, не каждая вспышка оказывает серьезное влияние на мировую экономику: например, свиной и птичий грипп, лихорадки Эбола и Зика не имели такого эффекта, как ТОРС.

Арина Раксина

Теги
Китайская вирусная пневмония
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