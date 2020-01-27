Китайский вирус vs мировая экономика. Как рынки переживают болезнь

По данным на утро понедельника, 27 января, число заболевших китайским коронавирусом 2019-nCoV превысило 2,8 тыс. человек , а умерло более 80. На новостях о распространении заболевания нефть теряет в цене, фондовые рынки повсеместно снижаются, а защитные активы, наоборот, растут.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Участники рынка боятся, что вспышка нового вируса может оказать сильное давление на китайский экономический рост, что в свою очередь скажется на общемировом показателе и тем самым подорвет спрос на углеводороды, объяснил руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артем Деев. Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что глобальный спрос может упасть на 260 тыс. баррелей в день, если нынешний коронавирус достигнет масштабов эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, в СМИ чаще упоминается как "атипичная пневмония" — прим. ТАСС). А рейтинговое агентство S&P подсчитало, что если китайское потребление — ключевой фактор роста экономики страны — снизится хотя бы на 10%, то общий рост ВВП просядет на 1,2%.

Пессимистичное настроение инвесторов из-за вируса накладывается еще и на избыточное предложение нефти. Однако при этом рынок начал игнорировать ближневосточные риски, где в любой момент может вырасти напряженность, чреватая перебоями с поставками, отметил эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игорь Галактионов. По его словам, падение происходит исключительно на ожиданиях, а не на фактических негативных событиях. Также распространение вируса отвлекло внимание от приостановки нефтяной отрасли в Ливии, где из-за политического кризиса оказались закрыты крупнейшие месторождения и экспортные порты.

В Международном энергетическом агентстве (МЭА), в свою очередь, назвали снижение нефтяных цен из-за вируса временным.

Каким может быть эффект?

В The Wall Street Journal проанализировали предыдущие крупные вспышки болезней. Вывод: эпидемия действительно может привести к экономическому спаду в течение по крайней мере полугода. Так было с тяжелым острым респираторным синдромом в 2002–2003 годах. Но после рынки довольно быстро восстанавливаются.

Кроме того, не каждая вспышка оказывает серьезное влияние на мировую экономику: например, свиной и птичий грипп, лихорадки Эбола и Зика не имели такого эффекта, как ТОРС.

Арина Раксина