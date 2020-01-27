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Путин поручил до 15 апреля подготовить законопроект о продлении маткапитала

Программа будет действовать до 31 декабря 2026 года
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля подготовить законопроект о ежегодной индексации материнского капитала, продлив эту программу до конца 2026 года. Как сообщает в понедельник пресс-служба Кремля, такое поручение дано для реализации положений послания главы государства Федеральному собранию.

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"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих продление действия норм закона о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, до 31 декабря 2026 года, обеспечив при этом ежегодную индексацию размера материнского капитала", - говорится в перечне поручений.

Поправки в законодательство должны, в частности, обеспечить предоставление права на получение материнского капитала семьям, в которых начиная с 1 января 2020 года родился (был усыновлен) первый ребенок, при этом размер этих средств должен составить 466 617 рублей, а в случае рождения в таких семьях (усыновления) второго ребенка их размер должен увеличиться на 150 тыс. рублей.

Кроме того, "необходимо предусмотреть предоставление средств материнского капитала в размере 616 617 рублей при рождении (усыновлении) начиная с 1 января 2020 года второго ребенка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 года не возникло", указано в перечне.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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