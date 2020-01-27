Anex Tour вывезет своих туристов с Хайнаня до 3 февраля включительно

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Туроператор Anex Tour намерен вывезти своих клиентов с китайского острова Хайнань до 3 февраля включительно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора.

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Сейчас на Хайнане находятся около 2 тыс. российских клиентов Anex Tour.

"Завозные рейсы Azur Air отменяем. Возвратные рейсы будут осуществляться в плановом режиме, завершающий рейс осенне-зимнего сезона состоится 3 февраля", - сообщили в Anex.

Компания приостановила продажи туров в Китай до нормализации эпидемиологической ситуации в стране после соответствующей рекомендации Ростуризма 25 января. Уже приобретенные туры в Китай можно аннулировать или перебронировать на другие даты или направления.

"Перебронирование является наиболее востребованным решением, поскольку большинство туристов предпочитают сохранить свой отпуск. За выходные наиболее частой альтернативой были Куба и ОАЭ", - сообщили в Anex Tour.