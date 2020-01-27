{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Anex Tour вывезет своих туристов с Хайнаня до 3 февраля включительно

Сейчас на Хайнане находятся около 2 тыс. российских клиентов Anex Tour

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Туроператор Anex Tour намерен вывезти своих клиентов с китайского острова Хайнань до 3 февраля включительно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Сейчас на Хайнане находятся около 2 тыс. российских клиентов Anex Tour.

"Завозные рейсы Azur Air отменяем. Возвратные рейсы будут осуществляться в плановом режиме, завершающий рейс осенне-зимнего сезона состоится 3 февраля", - сообщили в Anex.

Компания приостановила продажи туров в Китай до нормализации эпидемиологической ситуации в стране после соответствующей рекомендации Ростуризма 25 января. Уже приобретенные туры в Китай можно аннулировать или перебронировать на другие даты или направления.

"Перебронирование является наиболее востребованным решением, поскольку большинство туристов предпочитают сохранить свой отпуск. За выходные наиболее частой альтернативой были Куба и ОАЭ", - сообщили в Anex Tour.

 

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
"Уральские авиалинии" прекращают летать на Хайнань из Тюмени и Екатеринбурга
Перевозчик вернет пассажирам полную стоимость за билеты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС