Путин рекомендовал до 30 апреля принять законы по защите инвестиций

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной думе и правительству РФ до 30 апреля обеспечить принятие законов для формирования механизмов защиты и поощрения капиталовложений. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал для реализации положений своего послания Федеральному собранию.

"Рекомендовать Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации и при участии ведущих общественных объединений предпринимателей обеспечить принятие федеральных законов, направленных на формирование механизмов защиты и поощрения капиталовложений, развитие инвестиционной деятельности в Российской Федерации", - говорится в перечне поручений. "Срок - 30 апреля 2020 года", - отмечается в документе.

В своем послании глава государства отметил необходимость ускорить принятие пакета законопроектов о защите и поощрении капиталовложений. Он напомнил, что налоговые условия для крупных, значимых проектов должны быть неизменны на срок до 20 лет, а требования и нормативы при строительстве производственных объектов должны быть зафиксированы на три года. По словам президента, эти гарантии инвесторам должны стать нормой закона.