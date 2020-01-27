Путин поручил обеспечить школы качественными продуктами для бесплатного горячего питания

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Поэтапный переход на повсеместное бесплатное горячее питание для младшеклассников должен завершиться до 1 сентября 2023 года, при этом школы должны быть обеспечены необходимым оборудованием и качественными продуктами. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и при участии органов местного самоуправления обеспечить поэтапный переход с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования, предусмотрев предоставление государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на эти цели", - говорится в поручении.

Кроме того, должно быть обеспечено создание в школах инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного здорового горячего питания, "в том числе оснащение их соответствующим оборудованием, а также снабжение качественными продуктами".

Доклад по этому вопросу президент ожидает до 1 сентября 2020 года, "далее - один раз в полгода", говорится в документе. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов.