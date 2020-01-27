Путин поручил регионам принять меры по обеспечению жильем медиков на селе

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение региональным властям до 1 августа предусмотреть дополнительные меры по обеспечению жильем медиков, работающих на селе. Соответствующее поручение содержится в перечне поручений по реализации послания Федеральному собранию.

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений принять дополнительные меры по обеспечению медицинских работников, прежде всего в сельских и городских поселениях с небольшим числом жителей, жилыми помещениями, предусмотрев в том числе предоставление им служебных жилых помещений, оказание поддержки в индивидуальном жилищном строительстве", - говорится в документе. Руководители высших исполнительных органов государственной власти регионов должны отчитаться о проделанной работе до 1 августа 2020 года, а затем предоставлять соответствующий доклад один раз в год.

Путин также рекомендовал Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" обеспечить контроль за реализацией мероприятий по строительству, ремонту и оснащению фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, а также контроль за внедрением информационных технологий в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Первый доклад должен быть предоставлен до 20 апреля 2020 года.

Региональным властям также поручено до 31 марта 2020 года принять исчерпывающие меры, направленные на преодоление отставания темпов введения дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных организациях. Губернаторы также должны будут уделить особое внимание созданию в 2021 году не менее 255 000 таких мест в целом по стране. Отчет о проделанной работе региональные власти должны будут предоставлять ежеквартально.