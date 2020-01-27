Путин дал поручения по организации выплат на детей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин установил правительству срок до 1 июля, чтобы кабмин обеспечил выплаты семьям пособий на детей от трех до семи лет. Сами выплаты положены с 1 января нынешнего года, а их размер может быть увеличен. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как говорится в перечне поручений главы государства по реализации послания Федеральному собранию, кабинету министров вместе с органами исполнительной власти регионов надлежит "обеспечить введение с 1 января 2020 г. ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, при этом размер такой выплаты должен составлять 1/2 величины прожиточного минимума ребенка, установленной в субъекте Российской Федерации, предусмотрев выделение средств из федерального бюджета на софинансирование соответствующих расходов". При необходимости правительство должно будет "обеспечить внесение изменений в законодательство".

Особо Путин выделил требование "обеспечить гражданам возможность оформления ежемесячной выплаты", "в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотрев начало приема заявлений о назначении такой выплаты не позднее 1 июля 2020 года".

На выполнение этих задач президент отвел срок до 1 июля 2020 года, назначив ответственными за выполнение премьер-министра РФ Михаила Мишустина и глав регионов.

До 30 ноября 2020 года кабмину и исполнительным властям субъектов РФ надлежит "провести оценку уровня доходов семей, которым осуществляется ежемесячная выплата", "по итогам этой оценки принять решение о возможности увеличения с 1 января 2021 года размера такой выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской Федерации".