{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин дал поручения по организации выплат на детей

Их размер может быть увеличен, отмечается в документе
Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин установил правительству срок до 1 июля, чтобы кабмин обеспечил выплаты семьям пособий на детей от трех до семи лет. Сами выплаты положены с 1 января нынешнего года, а их размер может быть увеличен. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На эту тему
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию — 2020. Цифры и факты

Как говорится в перечне поручений главы государства по реализации послания Федеральному собранию, кабинету министров вместе с органами исполнительной власти регионов надлежит "обеспечить введение с 1 января 2020 г. ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, при этом размер такой выплаты должен составлять 1/2 величины прожиточного минимума ребенка, установленной в субъекте Российской Федерации, предусмотрев выделение средств из федерального бюджета на софинансирование соответствующих расходов". При необходимости правительство должно будет "обеспечить внесение изменений в законодательство".

Особо Путин выделил требование "обеспечить гражданам возможность оформления ежемесячной выплаты", "в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотрев начало приема заявлений о назначении такой выплаты не позднее 1 июля 2020 года".

На выполнение этих задач президент отвел срок до 1 июля 2020 года, назначив ответственными за выполнение премьер-министра РФ Михаила Мишустина и глав регионов.

До 30 ноября 2020 года кабмину и исполнительным властям субъектов РФ надлежит "провести оценку уровня доходов семей, которым осуществляется ежемесячная выплата", "по итогам этой оценки принять решение о возможности увеличения с 1 января 2021 года размера такой выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской Федерации".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
"Уральские авиалинии" прекращают летать на Хайнань из Тюмени и Екатеринбурга
Перевозчик вернет пассажирам полную стоимость за билеты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС