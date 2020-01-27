"Уральские авиалинии" прекращают летать на Хайнань из Тюмени и Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает полеты на остров Хайнань (Китай) из Екатеринбурга и Тюмени с 27 января на неопределенный срок. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе авиаперевозчика.

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"В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в КНР <…> с 27 января авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает полетную программу на остров Хайнань (Хайкоу) из Екатеринбурга и Тюмени на неопределенный срок. Полеты будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что это единственные города, откуда авиакомпания осуществляет рейсы на Хайнань.

Перевозчик вернет пассажирам полную стоимость за билеты на остров Хайнань, говорится в опубликованном в понедельник заявлении "Уральских авиалиний".

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" информирует о том, что в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в КНР пассажирам разрешен вынужденный возврат денежных средств за приобретенные авиабилеты. Возврат осуществляется в полном объеме без штрафов и удержаний", - говорится в сообщении.