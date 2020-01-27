{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

"Уральские авиалинии" прекращают летать на Хайнань из Тюмени и Екатеринбурга

Перевозчик вернет пассажирам полную стоимость за билеты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает полеты на остров Хайнань (Китай) из Екатеринбурга и Тюмени с 27 января на неопределенный срок. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе авиаперевозчика.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в КНР <…> с 27 января авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает полетную программу на остров Хайнань (Хайкоу) из Екатеринбурга и Тюмени на неопределенный срок. Полеты будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что это единственные города, откуда авиакомпания осуществляет рейсы на Хайнань.

Перевозчик вернет пассажирам полную стоимость за билеты на остров Хайнань, говорится в опубликованном в понедельник заявлении "Уральских авиалиний".

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" информирует о том, что в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в КНР пассажирам разрешен вынужденный возврат денежных средств за приобретенные авиабилеты. Возврат осуществляется в полном объеме без штрафов и удержаний", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияКитайТюменская областьСвердловская областьКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Путин поручил к 1 июня представить перечень дорожных проектов для финансирования из ФНБ
Помимо этого, к 15 апреля правительству предстоит разработать и утвердить концепцию создания комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды в РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС