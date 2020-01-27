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ESVAGT, Ørsted и Siemens оценят потенциал использования дронов в ремонте морских ВЭС

Компании буду экспериментировать с разными вариантами перевозки грузов весом до 4 кг

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Датские компании ESVAGT и Ørsted объединятся с Siemens Gamesa для изучения возможностей применения беспилотных летательных аппаратов в процессе передачи запасных частей и инструментов экспертам, занимающихся техническим обслуживанием морских ветряных электростанций (ВЭС). Об этом сообщило издание Offshore Wind.

"Когда технические специалисты отправляются к офшорным ветряным электростанциям, они вынуждены перевозить инструменты и необходимые запчасти с собой. Однако нередко возникает ситуация, когда в ходе работ выявляется потребность в дополнительном снаряжении. Сегодня такой сценарий требует возврата судна на берег, однако использование квадрокоптеров для передачи инструментов могло бы существенно упростить процесс", - отметил директор по развитию бизнеса ESVAGT Флемминг Хьорт.

Компании буду экспериментировать с разными вариантами перевозки грузов весом до трех-четырех кг с помощью квадрокоптеров непосредственно к ветряным электростанциям. Поскольку турбины ветрогенераторов находятся в непрерывном движении, маршрут полета будет необходимо рассчитывать с предельной точностью и с учетом погодных условий, для чего будут разработаны аналитические алгоритмы.

Спонсором проекта, который продлится до июня 2020 года, станет Европейский фонд регионального развития.

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