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К строительству нового терминала аэропорта в Северной Осетии приступят в мае 2020 года

Предварительная стоимость проекта составляет 1 млрд 300 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 января. /ТАСС/. Строительство нового терминала аэропорта Владикавказа стоимостью 1 млрд 300 млн рублей начнется в Северной Осетии в мае 2020 года, сообщила в понедельник пресс-служба министерства промышленности и транспорта республики.

"Строительство нового терминала в международном аэропорту Владикавказ начнется в мае текущего года. Проект нового терминала и реконструкции привокзальной площади сегодня представил генеральный директор аэропорта Сергей Чалов во время визита министра промышленности и транспорта Хайдарбека Бутова", - говорится в сообщении.

Площадь нового терминала составит 5,6 тыс. кв. м, проектируемая пропускная способность - 400-450 человек в час и 1 млн пассажиров в год. Стоимость проекта предварительно составит 1 млрд 300 млн рублей. Терминал построят только на частные средства инвесторов. Ввод в эксплуатацию предполагается летом 2022 года.

В новом терминале оборудуют мобильные рукава, по которым пассажиры смогут пройти в салон самолета. На автомобильной парковке возле здания аэропорта увеличат количество машиномест.

Необходимость строительства нового терминала связана с расширением географии полетов. В 2019 году там встречали полумиллионного пассажира. "Это говорит о том, что аэропорт Владикавказ перешел из категории малых в категорию средних российских аэропортов", - цитирует пресс-служба министра промышленности и транспорта региона.

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РоссияСКФОСеверная Осетия
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