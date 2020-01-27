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На форуме в Сочи представят проекты нового аэропорта, солнечных и ветроэлектростанций

Уточняется, что проектная мощность нового аэропорта - пассажиропоток до 150 тыс. человек в год

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Администрация города Армавир планирует представить проекты строительства ветроэлектростанции, солнечных электростанций и нового аэровокзального комплекса на Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи с 12 по 14 февраля. Всего городские власти планируют представить шесть проектов на сумму более 12 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"На РИФ-2020 Армавир представит <…> строительство ветроэлектростанций. Объем инвестиций - 8,9 млрд рублей., проектная мощность - до 90 МВт в год, строительство солнечных электростанций. Объем инвестиций - 2,5 млрд рублей, строительство аэровокзального комплекса "Армавир". Объем инвестиций - 387 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проектная мощность нового аэропорта - пассажиропоток до 150 тыс. человек в год, объем грузоперевозок - на местных воздушных линиях до 30 тыс. тонн в год. Ветроэлектространция по планам будет вырабатывать до 90 мегаватт электроэнергии в год, солнечная электростанция - почти 30 мегаватт.

По информации пресс-службы, также администрация города планирует представить проекты по созданию активной зоны отдыха в парковой зоне на территории "Северного микрорайона" на сумму 62 млн рублей, строительству машиностроительного завода по выпуску дорожной техники и производству антигололедной смеси с объемом инвестиций - 815 млн. рублей, и строительству завода по выпуску силикатной глыбы, сумма инвестиций - 310 млн. руб.

За последние пять лет на территории города Армавир было реализовано 53 инвестпроекта. Объем накопленных инвестиций к концу 2019 года по оценке составил более 26 млрд рублей. В рамках реализации проектов создано более 500 новых рабочих мест.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи с 12 по 14 февраля, дискуссии в рамках программы сосредоточатся на трех направлениях - "Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты ", "Цифровая трансформация экономики. Практические результаты " и "Человеческий капитал - основа для будущего лидерства". Организатором Российского инвестиционного форума выступает фонд "Росконгресс".

Теги
РоссияКраснодарский край
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