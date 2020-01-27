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Китайская вирусная пневмония

Пассажиры S7 могут бесплатно обменять или вернуть билеты в Китай

Возврат возможен для билетов с датой вылета с 24 января по 10 февраля, обмен - не позднее 29 февраля

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пассажиры авиакомпании S7 могут обменять или вернуть авиабилеты в Китай. Об этом говорится в сообщении компании. Как уточнили ТАСС в пресс-службе перевозчика, обмен или возврат билета будут бесплатными. Возврат возможен для билетов с датой вылета с 24 января по 10 февраля, обмен - не позднее 29 февраля. Такое решение компания приняла на фоне вспышки коронавируса 2019-nCoV.

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"S7 Airlines предлагает пассажирам возможность оформить вынужденный возврат или обмен авиабилетов, если маршрут перелета содержит направления в/из Китая или Гонконга с вылетом в период с 24 января по 10 февраля 2020 года включительно. Пассажиры могут обменять авиабилеты с сохранением тарифа и маршрута на даты вылета не позднее 29 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Также в S7 напомнили, что согласно "рекомендации Роспотребнадзора, были актуализированы оперативные планы по действиям экипажей в условиях осложнения эпидемиологической ситуации, проведена проверка состава аптечек, усилен контроль за уборкой самолетов".

Ранее сегодня стало известно, что ряд российских авиакомпаний прекращает чартерные полеты в Китай. О таких намерениях сообщили, в частности, Azur Air, Nordwind и iFly.

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