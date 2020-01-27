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АСИ представит новый рейтинг инвестиционной привлекательности регионов на ПМЭФ

Сейчас агентство занимается сбором данных, опрашивая предпринимателей
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 27 января. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) в 2020 году представит новый рейтинг инвестиционной привлекательности регионов на Петербургском экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня. Об этом сообщила во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава АСИ Светлана Чупшева.

"Мы уже сейчас запускаем очередной национальный рейтинг оценки инвестиционного климата субъектов Российской Федерации. На Петербургском экономическом форуме уже представим результаты", - сказала она.

По словам Чупшевой, в настоящий момент для сбора данных проводятся опросы среди предпринимателей страны, где они должны ответить на вопрос о том, какие изменения они видят, и оценить эффективность органов власти с точки зрения создания благоприятного инвестиционного климата.

При этом, по словам Чупшевой, с 2014 года произошло много изменений в инвестиционном климате регионов. В частности, она отметила, что в разы сократились сроки получения разрешения на строительство. "Вспоминали 2014 год, тогда были сроки получения разрешения на строительство у регионов, которые занимали последние позиции, доходили до двух-трех тысяч дней. Сегодня очень хороший результат, абсолютно адекватный по стране - 200 дней. Это значит, что мы просто в десятки раз сократили эти разрывы между регионами, и у нас сегодня абсолютно сопоставимые условия для предпринимателей с точки зрения оказания услуг в этой сфере", - рассказала гендиректор АСИ.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики; его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. По итогам 2018 года первое место в рейтинге АСИ заняла Москва. Республика Татарстан, которая годом ранее была на третьем месте, поднялась на вторую строчку. Лидер предыдущего рейтинга - Тюменская область - на третьем месте.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧупшева, Светлана Витальевна
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