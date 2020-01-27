ФАС разрешила Совкомбанку купить компанию "Либерти страхование"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство Совкомбанка на покупку 99,99% голосующих акций компании "Либерти страхование". Соответствующее решение опубликовано на сайте антимонопольного ведомства.

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ПАО "Совкомбанк" <…> о приобретении 99,99% голосующих акций "Либерти страхование" (АО) <…> и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в решении ФАС.

Ранее Совкомбанк сообщал, что сделку планируется закрыть в I квартале 2020 года. Как отмечал предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев, сделка является продолжением стратегии кредитной организации по построению универсального банка и приобретения экспертизы и компетенций в ключевых секторах финансового рынка.

"Либерти страхование" - российская компания группы Liberty Mutual, пятого по величине страховщик имущества и несчастных случаев в мире.

Совкомбанк - универсальный банк, входящий в список топ-15 крупнейших банков страны. Размер активов банка по МСФО составляет 1 трлн руб.