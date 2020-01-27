{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФАС разрешила Совкомбанку купить компанию "Либерти страхование"

Ранее предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев отмечал, что сделка является продолжением стратегии кредитной организации по построению универсального банка и приобретения экспертизы и компетенций в ключевых секторах финансового рынка

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство Совкомбанка на покупку 99,99% голосующих акций компании "Либерти страхование". Соответствующее решение опубликовано на сайте антимонопольного ведомства.

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ПАО "Совкомбанк" <…> о приобретении 99,99% голосующих акций "Либерти страхование" (АО) <…> и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в решении ФАС.

Ранее Совкомбанк сообщал, что сделку планируется закрыть в I квартале 2020 года. Как отмечал предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев, сделка является продолжением стратегии кредитной организации по построению универсального банка и приобретения экспертизы и компетенций в ключевых секторах финансового рынка.

"Либерти страхование" - российская компания группы Liberty Mutual, пятого по величине страховщик имущества и несчастных случаев в мире.

Совкомбанк - универсальный банк, входящий в список топ-15 крупнейших банков страны. Размер активов банка по МСФО составляет 1 трлн руб.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Китай из-за пневмонии нового типа запретил торговлю дикими животными
Источником заболевания, по оценкам экспертов, могут быть змеи и летучие мыши
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС