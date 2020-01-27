ФАС надеется на скорое принятие решения по тарифу на транзит нефти через Белоруссию

ВЕНА, 27 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает, что решение по тарифу на транзит российской нефти через Белоруссию будет принято в ближайшее время. Размер тарифа будет зависеть от взаимных договоренностей по расходам на транспортировку, сообщил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

"Методика говорит о том, что цена должна меняться по формуле: [прогнозная] инфляция [в России] плюс не более 3%. Прогнозная инфляция - 3%. Какой итоговой будет величина тарифа - это вопрос, придут ли стороны к окончательному пониманию согласованных расходов по транспортировке. Вопрос в том уровне расходов, которые стороны считают для себя обоснованными, - сказал Голомолзин. - Если не придут к обоснованным объемам, тогда работает эта формула. Если придут, то может быть другой уровень".

"Мы рассчитываем, что белорусские коллеги в ближайшее время такое решение для себя примут", - отметил замглавы ФАС.