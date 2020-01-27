{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФАС надеется на скорое принятие решения по тарифу на транзит нефти через Белоруссию

Размер тарифа будет зависеть от взаимных договоренностей, заявил замглавы службы Анатолий Голомолзин

ВЕНА, 27 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает, что решение по тарифу на транзит российской нефти через Белоруссию будет принято в ближайшее время. Размер тарифа будет зависеть от взаимных договоренностей по расходам на транспортировку, сообщил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

"Методика говорит о том, что цена должна меняться по формуле: [прогнозная] инфляция [в России] плюс не более 3%. Прогнозная инфляция - 3%. Какой итоговой будет величина тарифа - это вопрос, придут ли стороны к окончательному пониманию согласованных расходов по транспортировке. Вопрос в том уровне расходов, которые стороны считают для себя обоснованными, - сказал Голомолзин. - Если не придут к обоснованным объемам, тогда работает эта формула. Если придут, то может быть другой уровень".

"Мы рассчитываем, что белорусские коллеги в ближайшее время такое решение для себя примут", - отметил замглавы ФАС.

Теги
БелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Китай из-за пневмонии нового типа запретил торговлю дикими животными
Источником заболевания, по оценкам экспертов, могут быть змеи и летучие мыши
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС