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Минфин и Минэнерго обсуждают вычет для НПЗ за поставки зимнего дизеля на Дальний Восток

По словам заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина, логистический коэффициент будет введен задним числом с 1 января 2020 года

ВЕНА, 27 января. /ТАСС/. Минфин и Минэнерго обсуждают вопрос субсидирования железнодорожных тарифов для НПЗ за поставки зимнего дизеля на Дальний Восток, логистический коэффициент может быть введен задним числом с 1 января 2020 года. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

"Принципиальное решение, что такой механизм должен быть реализован, принято. Сейчас вопрос в технике. Его сейчас решают Минфин и Минэнерго", - сказал он.

Кроме того, Голомолзин отметил, что логистический коэффициент будет введен с 1 января 2020 года задним числом, поскольку необходимо обеспечить равные условия снабжения дизельным топливом Дальнего Востока и центральных регионов России. "Да", - ответил замглавы ФАС на вопрос о применении коэффициента задним числом.

В декабре 2019 года Голомолзин сообщал, что в правительстве обсуждается возможность введения логистического коэффициента, который предполагает вычет для НПЗ за поставки зимнего дизеля на Дальний Восток. Необходимость подобного решения связана с нехваткой топлива в регионе, объяснял замглавы ФАС. Коэффициент может быть перенесен в вычет из тарифов на перевозки РЖД. В ведомстве рассчитывали, что механизм заработает с начала 2020 года.

Теги
РоссияДальний Восток
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