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Китайская вирусная пневмония

Китай из-за пневмонии нового типа запретил торговлю дикими животными

Источником заболевания, по оценкам экспертов, могут быть змеи и летучие мыши

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Власти Китая запретили торговлю дикими животными для предотвращения распространения пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в циркуляре Государственного управления по регулированию рынка, Минсельхоза и Государственного управления по делам лесов и лугов.

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Это решение было принято после заявлений экспертов о том, что источником заболевания могут быть змеи и летучие мыши.

"Любая торговля дикими животными строго запрещается в таких местах, как рынки, супермаркеты, рестораны, а также через сеть электронной торговли", - указывается в документе. Одновременно вводится карантин на всех фермах по разведению диких животных, включая запрет на их транспортировку и продажу.

"Хозяйства, уличенные в нарушении этого постановления, будут закрываться, а их владельцы - лишаться лицензий на работу. В случае серьезных нарушений виновные будут передаваться в руки полиции для начала уголовного преследования", - подчеркивается в документе.

Осуществлять надзор за исполнением этих требований уполномочены местные органы власти.

Во время вспышки атипичной пневмонии в Китае в 2002-2003 годах подозрение также пало на животных - диких кошек вивер, которых китайцы употребляют в пищу в составе некоторых экзотических блюд. Все виверы, содержавшиеся в питомниках и хозяйствах, были умерщвлены, хотя окончательно их связь с эпидемией так и не была установлена.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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