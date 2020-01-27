{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Brent может опуститься до $55 на фоне новостей о коронавирусе

Эксперты заявили, что если "вирусный риск" будет быстро нейтрализован, нефтяным ценам все равно потребуется время для восстановления

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Цена на нефть марки Brent может опуститься до $55 под давлением новостного фона, связанного со вспышкой пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, считают эксперты, опрошенные ТАСС. В то же время, если "вирусный риск" будет быстро нейтрализован, нефтяным ценам все равно потребуется время для восстановления.

Текущая неделя началась с падения отечественных и западных рынков. В частности, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне к 16:17 мск снизилась на 2,77% - до $59,05 за баррель. За неделю цены на черное золото продемонстрировали самое сильное падение за последние восемь месяцев. Сегодня аналитики полагают, что новостной фон, связанный с распространением эпидемии в Китае способен обвалить стоимость цены Brent до $55 за баррель - ниже июльского минимума в $56,23.

Прогноз по ценам на нефть

В ближайшую неделю динамика нефтяных цен будет зависеть от развития "вирусной темы", полагает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. "Если в ближайшие дни явных предпосылок для ликвидации вирусной угрозы не появится, цены нефтяного рынка могут продолжить снижение в диапазоне $54-57 на фоне усиления рыночного пессимизма", - пояснил он.

Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов полагает, что цена Brent будет ниже $60 в ближайшие две недели. "Китай по статистике за 2018 год потреблял 13,5 млн баррелей в день, демонстрируя рост потребления 5,5% в год. При негативном сценарии распространения коронавируса в Китае рынок ожидает значительное снижение спроса на углеводороды. Ограничения в области туризма и в целом по перемещению населения внутри страны могут ограничить потребление топлива. Рынку потребуется еще 10-15 дней, чтобы оценить реальные масштабы эпидемии коронавируса и его последствий для сырьевого сектора", - считает эксперт.

Стратег Сбербанка по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаил Шейбе пояснил, что данные теханализа указывают на то, что на текущей неделе котировки Brent будут тестировать поддержку на уровнях $57,78. По мнению эксперта, эпидемия коронавируса достигнет пика в ближайшие пару недель - пока продолжается бессимптомный инкубационный период заболевания. За это время могут быть приняты дополнительные меры, которые должны помешать распространению заболевания в масштабах, способных отразиться на потреблении нефти и темпах экономического роста в целом.

Если ситуация будет ухудшаться, продажи на глобальных сырьевых площадках могут усилиться, а фьючерсный контракт Brent из-за своей высокой спекулятивной составляющей может опуститься к отметке $55,5, считает в свою очередь аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев в свою очередь отметил, что риск тестирования минимумов лета-осени прошлого года в $56 за баррель Brent достаточно высокая.

Динамика цен на нефть при позитивном сценарии

В случае, если же вирусный риск будет быстро нейтрализован как за счет успехов в локализации очагов заболевания, так и появления вакцины, нефтяным котировкам удастся достаточно быстро восстановиться до уровней $60. Тем не менее более явный разворот в движении нефтяных цен, к уровням $63-64, может быть реализован только в конце февраля, так как снижение транспортной и туристической активности, уже оказавшее давление на нефтяной спрос, будет затруднять дальнейшее восстановление нефтяных цен, отметил Антон Покатович

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко в свою очередь полагает, что к концу недели существуют большие шансы на отскок Brent в диапазон $60-65.

Ухудшить ситуацию может раздувание истерики в СМИ по поводу распространения вируса в Китае и за его пределами, отметил эксперт. Он добавил, что среди значимых событий, которые повлияют на динамику сырьевых активов и валют - заседание ФРС, публикация оценки динамики ВВП в четвертом квартале в России и Еврозоне и другая статистика. Геополитический фон на Ближнем Востоке пока также остается напряженным после обстрела посольства США в Багдаде, любая эскалация вооруженного конфликта может вызвать скачки вверх котировок нефти, также отметил Ващенко.

Теги
Китайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Более 1,1 млн семей получат материнский капитал на первого и второго ребенка в 2020 году
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заявила, что что пособия на детей в возрасте от трех до семи лет могут получить порядка 2,4 млн россиян
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС