Brent может опуститься до $55 на фоне новостей о коронавирусе

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Цена на нефть марки Brent может опуститься до $55 под давлением новостного фона, связанного со вспышкой пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, считают эксперты, опрошенные ТАСС. В то же время, если "вирусный риск" будет быстро нейтрализован, нефтяным ценам все равно потребуется время для восстановления.

Текущая неделя началась с падения отечественных и западных рынков. В частности, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне к 16:17 мск снизилась на 2,77% - до $59,05 за баррель. За неделю цены на черное золото продемонстрировали самое сильное падение за последние восемь месяцев. Сегодня аналитики полагают, что новостной фон, связанный с распространением эпидемии в Китае способен обвалить стоимость цены Brent до $55 за баррель - ниже июльского минимума в $56,23.

Прогноз по ценам на нефть

В ближайшую неделю динамика нефтяных цен будет зависеть от развития "вирусной темы", полагает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. "Если в ближайшие дни явных предпосылок для ликвидации вирусной угрозы не появится, цены нефтяного рынка могут продолжить снижение в диапазоне $54-57 на фоне усиления рыночного пессимизма", - пояснил он.

Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов полагает, что цена Brent будет ниже $60 в ближайшие две недели. "Китай по статистике за 2018 год потреблял 13,5 млн баррелей в день, демонстрируя рост потребления 5,5% в год. При негативном сценарии распространения коронавируса в Китае рынок ожидает значительное снижение спроса на углеводороды. Ограничения в области туризма и в целом по перемещению населения внутри страны могут ограничить потребление топлива. Рынку потребуется еще 10-15 дней, чтобы оценить реальные масштабы эпидемии коронавируса и его последствий для сырьевого сектора", - считает эксперт.

Стратег Сбербанка по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаил Шейбе пояснил, что данные теханализа указывают на то, что на текущей неделе котировки Brent будут тестировать поддержку на уровнях $57,78. По мнению эксперта, эпидемия коронавируса достигнет пика в ближайшие пару недель - пока продолжается бессимптомный инкубационный период заболевания. За это время могут быть приняты дополнительные меры, которые должны помешать распространению заболевания в масштабах, способных отразиться на потреблении нефти и темпах экономического роста в целом.

Если ситуация будет ухудшаться, продажи на глобальных сырьевых площадках могут усилиться, а фьючерсный контракт Brent из-за своей высокой спекулятивной составляющей может опуститься к отметке $55,5, считает в свою очередь аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев в свою очередь отметил, что риск тестирования минимумов лета-осени прошлого года в $56 за баррель Brent достаточно высокая.

Динамика цен на нефть при позитивном сценарии

В случае, если же вирусный риск будет быстро нейтрализован как за счет успехов в локализации очагов заболевания, так и появления вакцины, нефтяным котировкам удастся достаточно быстро восстановиться до уровней $60. Тем не менее более явный разворот в движении нефтяных цен, к уровням $63-64, может быть реализован только в конце февраля, так как снижение транспортной и туристической активности, уже оказавшее давление на нефтяной спрос, будет затруднять дальнейшее восстановление нефтяных цен, отметил Антон Покатович

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко в свою очередь полагает, что к концу недели существуют большие шансы на отскок Brent в диапазон $60-65.

Ухудшить ситуацию может раздувание истерики в СМИ по поводу распространения вируса в Китае и за его пределами, отметил эксперт. Он добавил, что среди значимых событий, которые повлияют на динамику сырьевых активов и валют - заседание ФРС, публикация оценки динамики ВВП в четвертом квартале в России и Еврозоне и другая статистика. Геополитический фон на Ближнем Востоке пока также остается напряженным после обстрела посольства США в Багдаде, любая эскалация вооруженного конфликта может вызвать скачки вверх котировок нефти, также отметил Ващенко.