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Власти Удмуртии: интерес инвесторов к мостам через реки Кама и Буй отсутствует

При этом, по словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Горбачева, республика не отказывается от планов по смене концессионеров проекта государственно-частного партнерства

ИЖЕВСК, 27 января. /ТАСС/. Интерес инвесторов к мостовым переходам через реки Кама и Буй в Удмуртии, концессионеров которых власти республики планировали сменить в 2019 году, на данный момент отсутствует из-за убыточности проекта, написал в понедельник на своей странице в соцсети Facebook министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Горбачев.

В мае 2019 года глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал журналистам, что власти намерены до конца года поменять концессионера проекта государственно-частного партнерства по строительству платных мостов через реки Каму и Буй у города Камбарка и пересмотреть финансовую модель проекта.

"В адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства [Удмуртии] в последнее время поступает много вопросов, связанных с платным проездом по мосту через реки Кама и Буй. В связи с этим хочу внести ясность и разъяснить ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день. <…> На сегодняшний день возможность сменить концессионера отсутствует, так как проект неприбыльный, поскольку при расчете трафика предполагалось, что по мосту будут ежедневно проезжать около 3 тыс. единиц транспорта, а в реальности переправой пользуются только 2 тыс. машин. Интерес инвесторов к данному проекту отсутствует", - написал Горбачев.

По его словам, согласно концессионному соглашению, на 2020 год была возможность увеличить тариф на 15%, исходя из действующего тарифа и утвержденного постановлением правительства Удмуртии предельного размера, но рост тарифа с 1 января составит в среднем не более 3%. Стоимость проезда по мосту через Каму с 1 февраля составит от 270 до 1400 рублей в зависимости от вида транспортного средства, через реку Буй - от 180 до 840 рублей, в случае, если водитель оплачивает проезд сразу по двум мостам, то стоимость варьируется от 450 до 2240 рублей.

В беседе с корреспондентом ТАСС Горбачев уточнил, что на данный момент потенциального концессионера нет, но республика не отказывается от этих планов. По его словам, власти будут в дальнейшем работать над увеличением потока автомобилей, этому прежде всего может способствовать ремонт дороги на границе Кировской области и Удмуртии, который должен завершиться в 2020 году. "Мы делаем дорогу из Кировской области в Удмуртию. Как раз с северной части машины будут следовать с Кирова на Игру (населенный пункт в Удмуртии - прим. ТАСС), далее в Ижевск, затем через Камбарку в Нефтекамск и на Екатеринбург. Получается путь короче на 150 км. В этом году мы дорогу доделаем", - сказал он.

История проекта

В октябре 2013 года правительство Удмуртской республики, ООО "Региональная инвестиционная компания" (РИК) и банк ВТБ заключили концессионное соглашение о строительстве мостов и подходов к ним. Общая стоимость проекта тогда составляла 14 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей - средства регионального бюджета, 2,5 млрд рублей выделил Инвестиционный фонд РФ, еще 5 млрд рублей предоставил банк ВТБ сроком на 15 лет. Остальные средства должен был привлечь концессионер.

Общая протяженность мостового перехода через Каму составляет 10 км, через Буй - 5 км. Благодаря этим мостам дорога от Екатеринбурга до Москвы сократилась примерно на 200 км. Концессионер будет эксплуатировать мосты по окончании строительства в течение 49 лет. Рабочее движение по мостам открылось в 2016 году. Официальный ввод объекта в эксплуатацию состоялся осенью 2017 года.

Теги
РоссияУдмуртия
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