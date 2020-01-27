{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ингушетии намерены возрождать экономику региона путем запуска старых предприятий

По мнению и. о. председателя правительства Ингушетии Владимира Сластенина, необходимо сделать все, чтобы инвесторы не боялись идти в республику, не боялись вкладывать свои денежные средства

МАГАС, 27 января. /ТАСС/. Новый и. о. председателя правительства Ингушетии Владимир Сластенин, который был назначен на этот пост в понедельник, считает, что экономику региона можно возродить с помощью запуска простаивающих предприятий, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

В понедельник глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял решение отправить правительство региона в отставку. Исполняющим обязанности председателя правительства Ингушетии был назначен первый вице-премьер региона Владимир Сластенин. Глава региона назвал одной из основных задач нового правительства оживление экономики региона.

"Глава Ингушетии ставит перед правительством амбициозные задачи по выводу экономики республики на более высокий и качественный уровень. Оживление экономики необходимо производить путем запуска ранее построенных предприятий, выполнения нацпроектов, повышения инвестиционной привлекательности республики. Необходимо сделать все, чтобы инвесторы не боялись идти в республику, не боялись вкладывать свои денежные средства, а отсюда и создание новых рабочих мест и снижение безработицы, повышение собираемости налогов, финансовая дисциплина, и, в конечном счете, рост благосостояния жителей Ингушетии", - передает пресс-служба слова Сластенина.

Также и. о. премьера республики сообщил, что половина регионального бюджета в 2020 году будет направлена на решение социальных задач.

"Все начатые проекты нам необходимо довести до конца. Бюджет республики, принятый на 2020 год, - это социально-ориентированный бюджет. Из 30 млрд рублей 50% - это средства, направленные на социальные нужды населения: образование, детские дошкольные учреждения, медицина, пенсионеры, ветераны, спорт, культура", - цитирует пресс-служба Сластенина.

Ранее должность председателя правительства занимал Константин Суриков, который покинул свой пост из-за семейных обстоятельств. После отставки правительства Суриков был назначен советником Калиматова по инвестиционной политике.

Теги
РоссияИнгушетияСКФО
Реклама на ТАСС
"Победа" откроет регулярные рейсы из Москвы в Ставрополь в апреле 2020 года
Отмечается, что в период календарного лета частота полетов в Ставрополь составит три рейса в неделю
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС