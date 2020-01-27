В Ингушетии намерены возрождать экономику региона путем запуска старых предприятий

МАГАС, 27 января. /ТАСС/. Новый и. о. председателя правительства Ингушетии Владимир Сластенин, который был назначен на этот пост в понедельник, считает, что экономику региона можно возродить с помощью запуска простаивающих предприятий, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

В понедельник глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял решение отправить правительство региона в отставку. Исполняющим обязанности председателя правительства Ингушетии был назначен первый вице-премьер региона Владимир Сластенин. Глава региона назвал одной из основных задач нового правительства оживление экономики региона.

"Глава Ингушетии ставит перед правительством амбициозные задачи по выводу экономики республики на более высокий и качественный уровень. Оживление экономики необходимо производить путем запуска ранее построенных предприятий, выполнения нацпроектов, повышения инвестиционной привлекательности республики. Необходимо сделать все, чтобы инвесторы не боялись идти в республику, не боялись вкладывать свои денежные средства, а отсюда и создание новых рабочих мест и снижение безработицы, повышение собираемости налогов, финансовая дисциплина, и, в конечном счете, рост благосостояния жителей Ингушетии", - передает пресс-служба слова Сластенина.

Также и. о. премьера республики сообщил, что половина регионального бюджета в 2020 году будет направлена на решение социальных задач.

"Все начатые проекты нам необходимо довести до конца. Бюджет республики, принятый на 2020 год, - это социально-ориентированный бюджет. Из 30 млрд рублей 50% - это средства, направленные на социальные нужды населения: образование, детские дошкольные учреждения, медицина, пенсионеры, ветераны, спорт, культура", - цитирует пресс-служба Сластенина.

Ранее должность председателя правительства занимал Константин Суриков, который покинул свой пост из-за семейных обстоятельств. После отставки правительства Суриков был назначен советником Калиматова по инвестиционной политике.