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РФ и ЕС готовят семь программ приграничного сотрудничества на 2021-2027 годы

Постпред России при ЕС Владимир Чижов отметил, что отношения с ЕС даже в условиях нынешнего кризиса не прекращались полностью

БРЮССЕЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Россия и ЕС, несмотря на кризис в двусторонних отношениях, готовят к реализации на 2021-2027 годы семь новых практических программ приграничного сотрудничества. Об этом сообщил журналистам постпред России при ЕС Владимир Чижов в понедельник, выступая на полях конференции по приграничному сотрудничеству России и ЕС, состоявшейся в Брюсселе в Комитете регионов ЕС.

"Наши отношения с ЕС ни в какой момент, даже в условиях нынешнего кризиса, не прекращались полностью. Сотрудничество по линии Комитета регионов и соответствующих российских структур продолжалось, также как продолжалась реализация программ приграничного сотрудничества", - отметил он.

"В данный момент обсуждается новое поколение этих программ на период 2021-2027 года, то есть будущего долгосрочного финансового плана ЕС. Этих программ уже семь. И в них вовлечены несколько стран Евросоюза и соответственно несколько российских регионов Северо-Запада, приграничных с Евросоюзом. Даже когда Евросоюз вводил известные односторонние рестриктивные меры в отношении России, даже в тех решениях было специально оговорено, что они не распространяются на приграничное сотрудничество. То есть эта область нашего взаимодействия была специально сохранена по договоренности сторон", - подчеркнул российский постпред.

Как пояснили журналистам в постпредстве России при ЕС, в настоящее время приграничное взаимодействие России осуществляется с 6 государствами-членами Евросоюза: Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией, Финляндией, Швецией. Аналогичное сотрудничество ведется также с Норвегией при финансовом участии ЕС. Наша страна участвует также в многосторонней программе трансграничного сотрудничества (ПТС) ЕС "Интеррег. Регион Балтийского моря" и имеет статус наблюдателя в аналогичной программе "Интеррег. Северная периферия и Арктика".

Целью реализации программ трансграничного сотрудничества является содействие социально-экономическому развитию приграничных регионов сопредельных стран (с российской стороны в них принимают участие субъекты Северо-Западного федерального округа), защите окружающей среды, стимулированию туризма и сохранению культурно-исторического наследия, модернизации транспортной инфраструктуры и пограничных пунктов пропуска.

Программы способствуют интенсивным контактам непосредственно с властями и населением приграничных регионов соседних государств, закреплению понимания, что взаимодействие с Россией несет им прямую выгоду.

Теги
РоссияЧижов, Владимир Алексеевич
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Чижов: Россия заинтересована в развитии регионального партнерства с ЕС на Черном море
Постпред России при Евросоюзе также сообщил, что Россия и ЕС в настоящее время готовят семь программ приграничного сотрудничества нового поколения на период 2021-2027 годы
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