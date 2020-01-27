Индекс Dow Jones снизился на 400 пунктов на фоне опасений по поводу коронавируса в Китае

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник на 11:00 (19:00 мск) на нью-йоркской бирже упал на 446 пункта (на 1,54%) до отметки 28543 пункта в связи с опасениями по поводу последствий вспышки коронавируса для экономики. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 50,02 пунктов (на 1,51%) до 3245,81, а индекс электронной биржи Nasdaq упал на 177 пунктов (на 1,91%) до 9137,53 пункта. Цена золота поднялась на 0,51% до 1579,90 за тройскую унцию.

Как отметила телекомпания ABC, резко пошли вниз курсы акций авиакомпаний и туристических компаний. Так, курс акций American Airlines упал на 6,93%, у United Airlines - на 4,94%, а у Delta Airlines - на 4,91%. На 6,57% упали акции крупной гостиничной компании Wynn Resorts, а у туристической компании Royal Carribean - на 6,24%.

"Надежды на то, что распространение вируса удастся сдержать, в минувшие дни не оправдались", - привела телекомпания ABC мнение аналитика рынка из компании LPL Financial Райана Детрика. "Инвесторы сначала сбрасывают акции, а вопросы задают потом, - отметил в свою очередь руководитель департамента инвестиций в компании Independent Advisor Alliance Крис Заккарелли. - В краткосрочной перспективе можно ожидать, что пострадают экономика Китай, а возможно и мировая экономика". По его мнению, масштабы экономического ущерба будут зависеть от того, насколько эффективны будут меры, предпринимаемые правительствами разных стран для противодействия распространению коронавируса, а также насколько быстро удастся изготовить вакцину.

Телекомпания CNN отметила, что хотя вспышка коронавируса может быть кратковременной, она, тем не менее, может стать серьезной угрозой для китайской экономики. Любое замедление темпов роста китайской экономики, отметила телекомпания, может иметь последствия для глобальной экономики.

Согласно официальным данным, количество заболевших пневмонией в КНР уже превысило 2,8 тыс. человек, погибли более 80 жителей. Большинство случаев заражения (1423) и смертей (76) приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун, Хэнань и Чжэцзян. В Пекине выявлены 80 инфицированных и один погибший, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 21 человек, из них один умер.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось выявить возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV, который также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.