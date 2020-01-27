Членам ВТО вновь не удалось договориться о разблокировании Апелляционного органа

ЖЕНЕВА, 27 января. /ТАСС/. Члены Всемирной торговой организации (ВТО) вновь не смогли договориться о заполнении шести вакансий в Апелляционном органе. На заседании Органа по разрешению споров (ОРС) в понедельник им не удалось достичь консенсуса по этому вопросу из-за позиции США, отклонивших инициативу 120 государств о начале отбора кандидатов, сообщил журналистам после заседания один из торговых представителей, говоривший на условиях конфиденциальности.

"Соединенные Штаты продолжают блокировать предложение 120 стран, призвавших к началу отборочного процесса для заполнения вакансий в Апелляционном органе, - отметил эксперт. В ходе дискуссии делегации нескольких стран заявили, что "приняли к сведению" совместное заявление 17 членов ВТО, которые во время ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе (21-24 января) "объявили о чрезвычайных мерах, которые должны позволить рассматривать в ВТО апелляции по спорам между ними".

Представитель Мексики от имени 120 членов ВТО на заседании ОРС "вновь внес предложение этой группы о начале отборочного процесса на шесть вакантных мест в Апелляционном органе", который с 11 декабря 2019 года не способен функционировать, так как в нем остался только один арбитр при минимально необходимых для рассмотрения апелляций трех. Затем выступили представители около 20 делегаций. Большинство из них "говорили о важности скорейшего разрешения тупиковой проблемы и восстановления работы Апелляционного органа". В частности, представитель Китая подверг критике США за "отсутствие конструктивности". Нынешний паралич означает, что 10 уже поданных апелляций не могут быть рассмотрены. Кроме того, 33 спора, рассматриваемые сейчас третейскими группами, "могут потенциально оказаться в подвешенном состоянии", если паралич продлится.

Делегации Китая, Канады и Сингапура обратили внимание на принятое 24 января 17 членами ВТО в Давосе заявление о создании временного многостороннего апелляционного механизма, который позволил бы странам, участвующим в нем, сохранить двухступенчатую систему разрешения споров (третейская группа и апелляционная панель). В то же время представитель США на заседании вновь заявил, что его страна не готова поддержать решение о начале процедуры отбора арбитров в Апелляционный орган. Ранее Вашингтон не раз упрекал этот орган в том, что он не укладывается в установленные сроки при рассмотрении апелляций.

Предыдущая безуспешная попытка договориться о процедуре отбора новых арбитров была предпринята в ВТО 18 декабря прошлого года.